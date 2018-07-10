В Таджикистане стартовал первый ЧМ по футболу среди женщин

Футбольный бум в Таджикистане. В эту игру в республике играют все больше женщин. И она настолько популярна, что в стране организовали первый в истории чемпионат среди представительниц прекрасного пола. Корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова встретилась со спортсменками.

Лучший бомбардир и капитан футбольной команды Мадина Фозылова забивает голы ничуть не хуже мужчин. Говорит, название сборной «Зебонисо» (в переводе — «красота») имеет двойной смысл. Играют представительницы прекрасного пола и показывают красивый футбол.

«Я учусь на экономиста, параллельно работаю менеджером в одной из компаний. Но футбол для меня главное в жизни, играю уже 10 лет. В будущем хочу как тренер обучать девочек, чтобы женский футбол развивался в стране», — говорит Мадина.

На первом чемпионате республики среди женских команд против душанбинского «Зебонисо» играет команда «Хатлон» (город Бохтар). Матч напряженный, тренеры всегда готовы подсказать.

На ушибы, синяки и сломанные ногти девушки не обращают внимания. За 13 лет (именно столько исполнилось в этом году женскому футболу в Таджикистане) они смогли доказать, что умеют играть.

«Раньше у нас в районе смеялись над нами, не верили, что у нас получится. А теперь уважительно смотрят на нас. Ведь наша команда одна из лучших в стране», — рассказала нападающая команды «Хатлон» Махина Бобоева.

А начиналось все с товарищеских матчей на 8 марта. Играли три команды. Сейчас их почти в 10 раз больше.

«Почти все расходы, 90 процентов, которые пойдут на чемпионат республики, оплачиваются федерацией футбола Таджикистана для развития женского футбола», — пояснил старший специалист отдела по развитию, связям с общественностью Федерации футбола Таджикистана Нурали Хоркашев.

Правда, зрителей пока не так много. Но девушки не отчаиваются. Говорят, главное — завоевать кубок первого в истории Таджикистана чемпионата по женскому футболу. Кто станет его обладателем, будет известно через два месяца.

В этом году женская сборная Таджикистана в отборочном турнире Кубка Азии обыграла сборную Ирака со счетом 1:0. Это был первый официальный матч в истории женского футбола республики.

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