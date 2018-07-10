Стриженова: вся страна хочет обнять Черчесова, и я это сделала за вас

«Он сильный, мужественный и невероятно обаятельный! Вся страна хочет обнять главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова… Я это сделала за вас!» — написала Стриженова в «Инстаграме».

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Екатерины Стриженовой.

Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира — 2018 дошла до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии.