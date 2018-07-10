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Стриженова: вся страна хочет обнять Черчесова, и я это сделала за вас
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Стриженова: вся страна хочет обнять Черчесова, и я это сделала за вас 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Российская актриса театра и кино телеведущая Екатерина Стриженова высказала мнение о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
«Он сильный, мужественный и невероятно обаятельный! Вся страна хочет обнять главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова… Я это сделала за вас!» — написала Стриженова в «Инстаграме».
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Екатерины Стриженовой.
Под руководством Черчесова сборная России на чемпионате мира — 2018 дошла до 1/4 финала, где уступила команде Хорватии.
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