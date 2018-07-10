Учащиеся образовательного комплекса «Воробьевы горы» завоевали Гран-при на международной олимпиаде по точным наукам

Кубок математической гимназии — международное соревнование школьников в возрасте не старше 16 лет, которое ежегодно проходит в столице Сербии — Белграде. В этот раз за победу боролись команды из 26 стран. Россию представляли восемь ребят из ЮЗАО, которые по итогам интеллектуальных состязаний привезли домой 12 медалей.

Как сообщается на официальном сайте организации, в программу состязаний входят турниры по математике, информатике и физике. По итогам олимпиады учащиеся образовательного комплекса «Воробьевы горы» завоевали четыре золотые, две серебряные медали и Гран-при в соревнованиях по физике. А в математических конкурсах юным россиянам достались по три серебряных и бронзовых награды. При этом один из школьников, учащийся в 10-м классе, показал наилучший результат в олимпиаде по физике и стал абсолютным чемпионом.