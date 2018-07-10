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Пермская «Звезда» сразится с ФК «Зенит-Ижевск» в матче Кубка России
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Пермская «Звезда» сразится с ФК «Зенит-Ижевск» в матче Кубка России 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Перми 30 июля пройдет 1/8 финала Кубка России. Как сообщается на странице «Пермский край. 2.0» соперникам прикамской «Звезды» станет удмуртский футбольный клуб «Зенит-Ижевск».
Напомним, представители спортивного сообщества предложили создать краевую молодежную сборную и возродить команду «Звезда», существовавшую с 1932 по 1996 год и выступавшую во втором и третьем дивизионах чемпионата СССР/России.
Лицензию РФС клуб уже получил.
«Звезда» уже успела потерпеть первое поражение: во время учебно-тренировочного сбора в Крымске они уступили «СКА» из Ростова-на-Дону.
«Зенит-Ижевск» в турнирной таблице сейчас занимает 4 место: команда в сезоне сыграла 16 игр и заработала 28 очков.
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