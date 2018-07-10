Ещё
«Нефтехимик» заключил пробные контракты с двумя игроками
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нефтехимик» заключил пробные контракты с двумя игроками 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
На просмотр в клуб из Нижнекамска прибыли защитники Глеб Угаров и Надир Ислямов.
Угаров прошедший сезон начинал в МХЛ в составе альметьевского «Спутнике», а затем перешёл в барнаульский «Алтай». В общей сложности за карьеру в МХЛ 20-летний защитник принял участие в 72 матчах и набрал 8 (1+7) очков при показателе полезности «-23» и 117 штрафных минутах.
Ислямов является воспитанником московского хоккея. В МХЛ выступал за «Русских Витязей» и «Мамонтов Югры», а прошедший чемпионат провёл в ВХЛ в составе самарских ЦСК ВВС. За карьеру в МХЛ Надир набрал 7 (2+5) очков в 122 матчах при полезности «-3, в ВХЛ сыграл 14 игра и сделал 2 результативные передачи при полезности «-9».
Чемпионат.com: последние новости
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео с фразой «Слава Украин Патриарх Кирилл поздравил сборную России с выдающимся выступлением на ЧМ-2018 Букмекеры: «Селтик» победит «Алашкерт» в первой игре квалификации Лиги чемпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России13
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида213
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео769
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине592
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение