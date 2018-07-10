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В Ярославле проходит теннисный фестиваль памяти Михаила Падерина
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В Ярославле проходит теннисный фестиваль памяти Михаила Падерина 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В понедельник, 9 июня, в Ярославле стартовал Международный теннисный фестиваль памяти Михаила Падерина.
Как сообщают в пресс-службе мэрии города, в нем примут участие 100 спортсменов из 17 стран. Возраст участников — от 35 лет и старше.
Из-за сильного ливня церемонию открытия перенесли с теннисного корта в закрытое помещение. Чиновники поздравили собравшихся спортсменов с 25-м юбилеем соревнований и урчили памятные грамоты.
Турнир продлится до конца недели — 15 июля. В нем примут участие мужчины и женщины разных возрастных категорий в группах одиночного и парного разряда.
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