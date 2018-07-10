В Ярославле проходит теннисный фестиваль памяти Михаила Падерина

В понедельник, 9 июня, в Ярославле стартовал Международный теннисный фестиваль памяти Михаила Падерина.

Как сообщают в пресс-службе мэрии города, в нем примут участие 100 спортсменов из 17 стран. Возраст участников — от 35 лет и старше.

Из-за сильного ливня церемонию открытия перенесли с теннисного корта в закрытое помещение. Чиновники поздравили собравшихся спортсменов с 25-м юбилеем соревнований и урчили памятные грамоты.

Турнир продлится до конца недели — 15 июля. В нем примут участие мужчины и женщины разных возрастных категорий в группах одиночного и парного разряда.