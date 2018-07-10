Парнасовец будет представлять свою партию на выборах в думу Екатеринбурга в гордом одиночестве

Вчера, 9 июля, на сайте избирательной комиссии Екатеринбурга был опубликован список кандидатов-одномандатников в депутаты, выдвинутый уральским отделением партии «ПАРНАС» . Правда, списком документ назвать весьма сложно, так как в нем указан лишь один человек — Верников Максим Борисович . Он будет представлять «ПАРНАС» на выборах в Городскую Думу Екатеринбурга, которые пройдут 9 сентября. Парнасовец будет участвовать в выборах по одномандатному избирательному округу №7.

На своей странице в Facebook кандидат Максим Верников, что С завтрашнего дня кандидат начнет собирать подписи. «Собрать потребуется 302 штуки. Но с запасом постараемся дотянуть до 330, а то и до 350. 7-й округ, по которому я баллотируюсь, включает почти всю жибайку (микрорайон ЖБИ) и несколько осколков ВТУЗгородка — вплоть до пересечений Ленина и Малышева с Восточной», — пишет парнасовец.

Там же Верников сообщил, что «ПАРНАС» не будет подавать партийные списки и ограничится единственным кандидатом-одномандатником.