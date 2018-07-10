«Боевой состав»: хоккейный клуб «Адмирал» обновил состав игроков

Во Владивостоке прошла встреча главы региона Андрея Тарасенко с участниками приморского хоккейного клуба «Адмирал».

В ходе беседы генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников сообщил, что состав команды изменился. В обновленном составе будут играть перспективные и молодые спортсмены.

«Самая главное— сформировать молодую и крепкую команду. Поэтому и было принято решение об обновлении. Они— наше золото и мы дорожим каждым из них, ведь молодое поколение может показать отличные результаты», -рассказал генеральный директор «Адмирала» Сергей Сошников.

Также на встрече была поднята тема новой символики клуба. Члены команды отметили тот факт, что новая форма намного приятней старой, в ней кожа «дышит» и из-за этого усталось приходит намного позже обычного.