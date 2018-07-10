«Красные дьяволы» против «Ле блё». Бельгия поборется за первый чемпионский титул

Сборные Франции и Бельгии разыграют путёвку в финал чемпионата мира-2018.

Их называют «красными дьяволами», болельщики обожают надежнейшего вратаря Тибо Куртуа, непроходимого защитника Яна Вертонена, могучего Ромелу Лукаку. А вот соперники терпеть не могут играть против 190-сантиметрового лучшего бомбардира сборной Бельгии.

Команда, которая на прошлом чемпионате мира дошла до ¼ финала, в России продвинулась уже на шаг дальше. Сегодня она в ½ будет играть с командой Франции. Букмекеры видят фаворитами «трехцветных», на их стороне опыт. Бельгия же явно демонстрирует настоящий характер, который вкупе с классом игроков и поставленной скоростной игрой делает команду реальным претендентом на первый в истории страны чемпионский титул.

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин в беседе с НСН отметил, что команда, которая выбила из борьбы пентакампионов, явно не может быть недооценена.

«Обе команды очень ярко выступают на чемпионате мира. Не очень ярко начали французы, но затем с каждой игрой выкладывались на поле все лучше и больше. Бельгия сразу показывала очень яркий, результативный футбол. И то, что они выбили Бразилию, делает их фаворитами турнира, одной из сильнейших команд чемпионата. Обе сборные заслуживают играть в финале. Я же, наверное, отдам предпочтение бельгийцам. И по игрокам, и по самоотдаче», — высказал свое мнение Алдонин.

Безусловно, победа над Бразилией стала знаковой для всех бельгийцев, воодушевила, окрылила. Ведь «Красные дьяволы» впервые за долгое время обыграли прямого конкурента в финальной части главного футбольного турнира. Потенциал у Бельгии — огромный, осталось его только реализовать. Кстати, на этом мундиале, они — единственные, кто ни разу не проиграл.

Бывший игрок сборных СССР и России, ныне футбольный тренер Сергей Кирьяков уверил НСН, что многое будет зависеть от того, кто захватит инициативу матча.

«Как начнется игра, как она будет протекать, нюансов очень много, кто забьет первый мяч. Поэтому я бы не смог спрогнозировать, кто выиграет в этом матче. Для меня шансы Бельгии и Англии равны», — не смог определиться с фаворитом Сергей Кирьяков.

77 матчей провели французы и бельгийцы, при этом французы ни с кем чаще не играли. Из пяти противостояний в последнее время «Ле блё» победили лишь однажды, потерпев два поражения и дважды сыграв 0:0.

Беспроигрышная серия сборной Бельгии началась два года назад и достигла уже отметки 24 матча. А в тренерском штабе сборной работает лучший французский нападающий Тьерри Анри . Вот перед кем будет стоять сложная проблема выбора: за кого болеть?! За Родину или за работу?!

Наталья Шатова