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Умтити признан лучшим футболистом матча 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Бельгии
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Умтити признан лучшим футболистом матча 1/2 финала ЧМ между сборными Франции и Бельгии 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Франции Самюэль Умтити признан лучшим игроком матча 1/2 финала чемпионата мира по футболу с командой Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча между командами прошла во вторник в Санкт— Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Франции благодаря голу Умтити на 51-й минуте. Французский защитник впервые на текущем турнире был признан лучшим игроком встречи.
Французы стали первыми финалистами чемпионата мира, решающая встреча турнира пройдет 15 июля в Москве. Соперник сборной Франции по финальному матчу определится позднее по итогам встречи 1/2 финала между командами Хорватии и Англии, которая состоится 11 июля в Москве.
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