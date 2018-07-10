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Текущий ремонт КАД выполнит «ВАД»
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Текущий ремонт КАД выполнит «ВАД» 

АСН-Инфо 2 часа назад
Фото: АСН-Инфо
Подведены итоги аукциона на текущий ремонт участков автомобильной дороги А-118 КАД.
Победителем предсказуемо назван единственный участник, АО «ВАД». Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок, составила 965 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»). Работы следует завершить до 30 ноября 2018 года. Как следует из техзадания, ремонту подлежат участки на 76-77 км трассы, включая полосы безопасности и переходно-скоростные полосы, съезды с транспортной развязки с автодорогой М-10 «Россия», и выборочно на всем протяжении магистрали по полосам с устройством защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки.
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