Текущий ремонт КАД выполнит «ВАД»

Подведены итоги аукциона на текущий ремонт участков автомобильной дороги А-118 КАД.

Победителем предсказуемо назван единственный участник, АО «ВАД». Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок, составила 965 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад»). Работы следует завершить до 30 ноября 2018 года. Как следует из техзадания, ремонту подлежат участки на 76-77 км трассы, включая полосы безопасности и переходно-скоростные полосы, съезды с транспортной развязки с автодорогой М-10 «Россия», и выборочно на всем протяжении магистрали по полосам с устройством защитных слоев, слоев износа и поверхностной обработки.