Президент ФНЛ: На «Фиште» нужно решить проблему с расположением болельщиков 

«Дело сводится к тому, чтобы немного поменять места для болельщиков приезжающих команд. Если вы помните, после Кубка конфедераций на „Открытии-Арене“ тоже была такая проблема, которую решали в течение двух недель. У нас должен быть сектор с отдельным входом для болельщиков команды гостей, отдельные туалеты для них, нам нужно иметь возможности для раздельного досмотра фанатов, для разведения их потоков. Надеюсь, что все эти проблемы будут решены ко второму домашнему матчу ФК „Сочи“. По крайней мере, речь в плане их решения идет об одном, максимум, двух турах», — приводит слова Ефремова ТАСС.
Напомним, на стадионе «Фишт» будет выступать клуб «Сочи», ранее именуемый «Динамо СПБ».