Кононов: «Чем больше „Арсенал“ сейчас сделает ошибок, тем лучше»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов подвёл итоги товарищеского матча с «Аустрией» (2:2) в эфире клубного канала.

— Игра понравилась тем, что мы отдавали все силы, хотели победить и не мирились с тем результатом, который у нас был, когда мы проигрывали. Мы довольны тем, что ребята исполняли то, что от них требовалось на установке. Конечно же, есть недостатки, еще очень много работы. Не понравилось, что мы не завладели инициативой с первых минут и первый тайм провели только, наверное, концовку более-менее. Более удачно и агрессивно с первых минут провели второй тайм, забили голы свои. Конечно, еще много работы.

— Если брать первый тайм, показалось, что ребята уставшие были. Есть ли такое, или это просто несыгранность и привыкание состава к новой тактической схеме и новым требованиям?

— Все может быть, мне трудно сказать. Но это наш первый спарринг. Мы сейчас разведем такую демагогию, столько причин найдем. Но самое главное не в том. На сборах мы наигрываем наши взаимодействия. Конечно, чем больше сейчас мы сделаем ошибок, тем лучше. Чтобы мы подошли к сезону и исправили достаточно много своих недостатков.

Сергей Ткачёв выдал очень хороший матч, забил два мяча, причем очень быстро это сделал. Вот вы как раз, наверное, и требуете от своих футболистов, чтобы они так шли в атаку и за счет коротких передач доставляли мяч вперед?

— Требований много. Не могу вам сказать каких в силу разных причин. Да, мы пытаемся играть в короткий и средний пас, играть быстро с давлением, это у нас должно быть.

— Георгий Костандинов дебютировал в этой встрече. Как оцените его игру? Понятно, что ему сложновато и надо привыкнуть к новой команде.

— У Георгия есть уровень, и это самое главное, уровень игры за предыдущие клубы и сборную своей страны. Здесь единственный недостаток, что он приехал к нам только сейчас. Это были его первые тренировки и первая игра. Те 30 минут, что он провел, на данном этапе это нормально.