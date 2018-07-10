Ещё
Кононов: «Чем больше „Арсенал“ сейчас сделает ошибок, тем лучше»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кононов: «Чем больше „Арсенал“ сейчас сделает ошибок, тем лучше» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов подвёл итоги товарищеского матча с «Аустрией» (2:2) в эфире клубного канала.
— Игра понравилась тем, что мы отдавали все силы, хотели победить и не мирились с тем результатом, который у нас был, когда мы проигрывали. Мы довольны тем, что ребята исполняли то, что от них требовалось на установке. Конечно же, есть недостатки, еще очень много работы. Не понравилось, что мы не завладели инициативой с первых минут и первый тайм провели только, наверное, концовку более-менее. Более удачно и агрессивно с первых минут провели второй тайм, забили голы свои. Конечно, еще много работы.
— Если брать первый тайм, показалось, что ребята уставшие были. Есть ли такое, или это просто несыгранность и привыкание состава к новой тактической схеме и новым требованиям?
— Все может быть, мне трудно сказать. Но это наш первый спарринг. Мы сейчас разведем такую демагогию, столько причин найдем. Но самое главное не в том. На сборах мы наигрываем наши взаимодействия. Конечно, чем больше сейчас мы сделаем ошибок, тем лучше. Чтобы мы подошли к сезону и исправили достаточно много своих недостатков.
Сергей Ткачёв выдал очень хороший матч, забил два мяча, причем очень быстро это сделал. Вот вы как раз, наверное, и требуете от своих футболистов, чтобы они так шли в атаку и за счет коротких передач доставляли мяч вперед?
— Требований много. Не могу вам сказать каких в силу разных причин. Да, мы пытаемся играть в короткий и средний пас, играть быстро с давлением, это у нас должно быть.
— Георгий Костандинов дебютировал в этой встрече. Как оцените его игру? Понятно, что ему сложновато и надо привыкнуть к новой команде.
— У Георгия есть уровень, и это самое главное, уровень игры за предыдущие клубы и сборную своей страны. Здесь единственный недостаток, что он приехал к нам только сейчас. Это были его первые тренировки и первая игра. Те 30 минут, что он провел, на данном этапе это нормально.
Евро-футбол.Ру: последние новости
​Билялетдинов: "Черчесов заслужил новый контракт" ФИФА ограничилась предупреждением Виде Вукоевич исключён из состава делегации сборной Хорватии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России13
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида212
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео768
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине592
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение