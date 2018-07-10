«Белград, гори»: в сети появилось очередное видео хорватского футболиста

В сети появилось новое видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида предположительно празднует победу над российской командой в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

Очередное видеообращение подвыпившего хорвата вновь содержит лозунг «Слава Украине», а также неоднозначную реплику «Белград, гори!»

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Когда записан был ролик — неизвестно. На видео футболист говорит на хорватском, а рядом с ним сидит член тренерского штаба сборной Ивица Олич. Оба изрядно пьяны, причем Домагой, ранее пять лет выступавший за киевское «Динамо», попивает официальное пиво ЧМ-2018.

По версии портала

Alo.rs, Вида в своей речи имел в виду не столицу соседней Сербии, а ресторан «Белград» в Киеве. В его видеообращении упоминается владелец ресторана Йован. Кроме того, призыв «гори» по-хорватски может означать «болей».

После победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира Вида в компании бывшего одноклубника по киевскому «Динамо» Огнена Вукоевича

также произнес лозунг «Слава Украине». Позже хорват извинился и заявил, что это была шутка. Однако спортсмену вынесли предупреждение за неспортивное поведение, а его коллегу

исключил из состава делегации

на ЧМ-2018.

Сборная Хорватии сыграет в полуфинале против сборной Англии. Матч пройдет 11 июля и начнется в 21:00 по московскому времени.