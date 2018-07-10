Марафон с полумиллионным призовым фондом соберёт в Самаре 3 тысячи бегунов

Чтобы побороться за денежный приз, участникам предстоит пройти дистанции в 42,2 км, 21,1 км и 10 км. Второй легкоатлетический марафон на кубок главы г. о. Самара пройдёт в воскресенье, 19 августа. Заявки на участие можно подавать уже сейчас. Для бегунов будут подготовлены дистанции в 42,2 км, 21,1 км, 2х21,1 км, 10 км, 3 км, корпоративный забег 5х3 км и детский — на 600 м. Бежать участникам будет нескучно: часть маршрута пройдёт по живописной набережной Волги, вдоль старейшего Струковского сада, знаменитого пивоваренного завода, Иверского монастыря, монументальной площади Славы. Ожидается, что на соревнования в областной центр приедут более 3 тысяч спортсменов и 10 тысяч болельщиков из 150 стран России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Для них, помимо самого марафона, запланирована развлекательная программа с участием местных артистов.

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