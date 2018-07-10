Бывший украинский премьер рассказал о корнях русофобии хорватского футболиста

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что традиционная хорватская русофобия лежит в основе выходки защитника сборной Хорватии после победного матча 1/8 финала Чемпионата мира-2018 против России.

«Что касается выходки: кричать бандеровские лозунги — не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском «Динамо», видимо, там «подхватил» все эти лозунги. Русофобия в Хорватии — дело традиционное. Связано это с поддержкой Сербии Российской Федерацией. Но спорт не лучшее место для политики. Совершенно правильно федерация осудила это. Так и надо в будущем придерживаться», », — приводи его слова НСН.

Напомним, после окончания встречи Россия-Хорватия защитник Домагой Вида вместе с членом тренерского штаба хорватов Огненом Вукоевичем записали и выложили в социальные сети совместное видео, где они говорят, что посвящают победу Украине. В частности, Вида на видео кричит: «Слава Украине».

Позже ФИФА приняла решение вынести Виде предупреждение, а Хорватский футбольный союз лишил аккредитации члена делегации национальной сборной Огнена Вукоевича и отстранил его от чемпионата мира.

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