ЧМ‑2018: полуфиналы наступают

Осталось немного, и на планете объявят нового чемпиона мира по футболу. Но для того, чтобы пройти в решающий матч на турнире, нужно сыграть не менее важные матчи. Какими они должны быть и какими они окажутся? Делимся мыслями.

Франция — Бельгия

На что способна эта Франция, так и непонятно. Зато ясно дала понять сборная Бельгии, на что способна она. Главный вопрос заключается в том, чтобы узнать настоящую игру Франции. Если же она ее уже продемонстрировала, то этот факт очень расстраивает нас. Ведь от самого дорогого состава ждешь явно большего.

Сборная Франции до сих пор не показала ничего выдающегося. Несмотря на результативные действия Гризманна, его форма до сих пор находится вдалеке от идеальной как с физической точки зрения, так и с психологической. Бельгийская оборона будет максимально готова к Мбаппе. К сверкнувшему и тут же затухшему Кильяну Мбаппе. Главный «моторчик» этой сборной — Нголо Канте. Пожалуй, единственный человек в сборной, чья игра вызывает восхищения. Бесконечно трудолюбивый Канте — полный антипод Поля Погба , который на этом турнире абсолютно незаметен.

Бельгийцы теперь главные фавориты турнира. Победа над Бразилией очевидно обязывает. Ромелу Лукаку провел свой идеальнейший матч на турнире. Конечно, когда «боец ММА» пытается демонстрировать легкую грацию, это выглядит комично, но сколько черновой работы он проделал в четвертьфинале, сколько сил жизненных он отдал в этом матче! Браво! Эден Азар максимально стабилен: без громких побед и усталых провалов. То, что сейчас и требуется от игры капитана. Де Брюйне набрал форму. Лучший плеймейкер года выходит на полуфинал на пике, и это, несомненно, придаст остроты игре.

Пожалуй, главный вопрос этого полуфинала таков: сможет ли проснуться сборная Франции? Если нет, это будет невероятный провал. Самый шокирующий на турнире. После такого эмоционального подъема Бельгия, кажется, может выиграть хоть у кого. Ну а если уж сборная Франции не вспомнит, кто она, то придется прощаться с мечтами на чемпионство.

Англия — Хорватия

Расклад этой игры зависит уже от обеих сборных. Слишком уж много обстоятельств, которые могут повлиять.

Англия — объективно самая слабая сборная из полуфиналистов. По моему мнению, даже если бы на месте Хорватии оказалась сборная России, все равно статус андердога принадлежал бы сборной трех львов. Но есть в пути сборной Англии положительные истории. История номер один — это Деле Али. Наконец-то травмированный Деле разошелся. Один из лучших молодых игроков планеты готов прийти на помощь одиноко бьющемуся Харри Кейну . Конечно, форма Али — это не форма Кевина Де Брюйне, но может, это молодильное яблочко созреет тогда, когда нужно? История номер два — это вратарь Джордан Пикфорд . Матч со Швецией подарил вратарю несколько моментов, в которых он мог выручить команду, и он это сделал — то, что сейчас и нужно. Уверенность Пикфорда подкрепилась также серией послематчевых пенальти со сборной Колумбии. Теперь юный голкипер достаточно заматерел для героических подвигов против хорватов.

Главное обстоятельство сборной Хорватии — это 240 минут игрового времени за два матча. Обе стадии хорваты прошли через серию пенальти. А это очень тяжело, не столько физически, сколько морально. Именно эмоциональная истощенность может вставить палку в колеса сборной Хорватии. Пока все складывается для Хорватии очень неплохо. Несмотря на трудности с Данией и Россией, эта команда — до сих пор фаворит в паре с Англией. Это поколение хорватов — в прайме, оно обязано что-то заполучит с мировой арены. Через 4 года в Катаре такой сборной Хорватии уже не будет. И наверное, они заслужили такие матчи, такую сетку, такой чемпионат.

Англичане более молодые, более импульсивные, более безбашенные. Именно поэтому первые 10 минут должны пройти под сумасшедшие скорости. После начнется более спокойная игра, в которой хорваты не будут пытаться владеть мячом большинство количество времени. Отнюдь, в этом матче даже выгодно играть вторым номером. Захотят ли англичане забирать мяч себе? Это вопрос другой. Предугадать исход практически невозможно, слишком много обстоятельств. Но, учитывая все аспекты, Хорватия все-таки смотрится фаворитом. Бельгия-Хорватия — таким должен быть финал по логике вещей. Но мы же на чемпионате мира, да еще и в России. О какой логике может идти речь, когда Германия вылетает с последнего места из группы? Вот как раз поэтому нужно наслаждаться красивым футболом, пока он есть в нашей стране.