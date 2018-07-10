«Монако» объявил о переходе защитника «Торино» Барреки

23-летний итальянец подписал контракт в красно-белыми, рассчитанный до лета 2023 года.

Подробности трансфера не разглашаются, но по данным итальянских СМИ, «Монако» отдал «Торино» полузащитника Суалио Мейте и доплатил два миллиона евро.

«Мы рады приветствовать Антонио Барекку «Монако». Несмотря на то, что Антонио еще молод, он уже достаточно опытный игрок. Мы уверены, что он найдет все условия для развития в нашем клубе и поможет «Монако» достичь поставленных задач», — заявил вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев

Баррека в составе «Торино» в минувшем сезоне принял участие в десяти матчах. Всего на его счету 52 игры за команды разных возрастов «Быков», а также два гола и две результативные передачи. Вместе со сборной Италии до 21 года защитник дошел до полуфинала Евро 2017.