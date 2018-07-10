Кот Ахилл предсказал победу Бельгии в полуфинале ЧМ-2018 

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2018 против Франции, передает ТАСС.
Во время сеанса предсказания кот выбрал миску с кормом, где был бельгийский флаг.
Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии состоится 10 июля в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 21.00 по московскому времени.
Ахилл был признан лучшим оракулом мундиаля после того, как четыре раза подряд верно указал на победителя матча.
Но затем кот дважды ошибся.
"Газета.Ru" проведет онлайн-трансляцию матча полуфинала.
Ранее экс-игрок ЦСКА и "Зенита" поделился ожиданиями от матча Франции и Бельгии.