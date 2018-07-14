Кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче за третье место ЧМ-2018

Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018.

По информации «РИА Новости», Ахилл изначально подошел к миске с английским флагом, однако после смены корма Ахилл выбрал миску с бельгийским флагом, откуда съел содержимое.

Сборные Бельгии и Англии разыгрывают между собой бронзовые медали чемпионата мира 14 июля в 17:00 по московскому времени.

Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной Бельгии и лондонского «Челси» Тибо Куртуа готов к предстоящему матчу.