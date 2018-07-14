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Кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче за третье место ЧМ-2018
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Кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии в матче за третье место ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой Англии в матче за третье место чемпионата мира по футболу — 2018.
По информации «РИА Новости», Ахилл изначально подошел к миске с английским флагом, однако после смены корма Ахилл выбрал миску с бельгийским флагом, откуда съел содержимое.
Сборные Бельгии и Англии разыгрывают между собой бронзовые медали чемпионата мира 14 июля в 17:00 по московскому времени.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Бельгии и лондонского «Челси» Тибо Куртуа готов к предстоящему матчу.
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