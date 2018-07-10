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Драки, дебоши и пьянки: чем известен прославляющий Украину хорват
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Драки, дебоши и пьянки: чем известен прославляющий Украину хорват 

Рамблер 1 час назад
РЕН ТВ рассказал о пьяных дебошах прославляющего Украину хорватского футболиста Домагоя Виды.
В 2011 году игрок был временно исключен из сборной Хорватии за участие в драке в городе Дони-Михоляц, а год спустя был отстранен уже от игры за клуб «Динамо» из Загреба. Причиной этого стало то, что прямо в командном автобусе по пути на матч кубка страны спортсмен вскрыл бутылку пива и начал ее пить. Тогдашний тренер «Динамо» Анте Чачич приказал Виде покинуть автобус, а после оштрафовал игрока на 100 тысяч евро.
Кроме того, два года назад Вида, игравший тогда в киевском «Динамо», в 5:00 был остановлен и проверен на алкоголь украинскими дорожными полицейскими. Оказалось, что он превысил допустимую норму более чем в четыре раза, почему и был лишен прав и оштрафован на 10 тысяч гривен. Руководство киевской команды не стало отстранять и штрафовать извинившегося игрока.
После победы сборной Хорватии над Россией в 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года Домагой Вида записал видео, на котором, крикнув «Слава Украине!», посвятил победу ей.
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