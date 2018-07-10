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СМИ: новый тренер «Эвертона» хочет видеть в команде Промеса
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СМИ: новый тренер «Эвертона» хочет видеть в команде Промеса 

Газета.Ru 28 минут назад
Фото: Газета.Ru
Голландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес может перейти в ливерпульский «Эвертон», сообщает "Советский спорт".
По информации Daily Star, Промеса в составе своей команды хочет видеть новый главный тренер «ирисок» Марку Силва. Сумма трансфера оценивается в €34 млн  В минувшем сезоне чемпионата России голландец сыграл за «Спартак» в 26 матчах, забив 15 мячей и отдав семь результативных передач.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее стали известны подробности избиения форвардом «Спартака» жены.
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