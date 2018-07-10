СМИ: новый тренер «Эвертона» хочет видеть в команде Промеса

По информации Daily Star, Промеса в составе своей команды хочет видеть новый главный тренер «ирисок» Марку Силва. Сумма трансфера оценивается в €34 млн В минувшем сезоне чемпионата России голландец сыграл за «Спартак» в 26 матчах, забив 15 мячей и отдав семь результативных передач.

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