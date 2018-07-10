Анчелотти хочет продать Кальехона и Мертенса, чтобы купить в «Наполи» Бензема

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти готов продать двух футболистов неаполитанского клуба, чтобы выручить средства на покупку форварда «Реала» Карима Бензема , утверждает La Gazzetta dello Sport. Речь идет о нападающих Хосе Кальехоне и Дрисе Мертенсе.

Вчера многие посчитали, что Бензема намекнул на свой скорый уход из «Реала», опубликовав в соцсетях пост с благодарностью после 9 лет, проведенных в мадридском клубе. Анчелотти очень хочет видеть 30-летнего Бензема в «Наполи». Напомним, итальянский специалист и французский форвард несколько лет успешно работали в «Реале».

В минувшем сезоне Бензема провел за «Реал» 47 матчей во всех турнирах, забив при этом 12 мячей и отдав 11 результативных передач.