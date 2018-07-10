Ещё
Анчелотти хочет продать Кальехона и Мертенса, чтобы купить в «Наполи» Бензема
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анчелотти хочет продать Кальехона и Мертенса, чтобы купить в «Наполи» Бензема 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти готов продать двух футболистов неаполитанского клуба, чтобы выручить средства на покупку форварда «Реала» Карима Бензема, утверждает La Gazzetta dello Sport. Речь идет о нападающих Хосе Кальехоне и Дрисе Мертенсе.
Вчера многие посчитали, что Бензема намекнул на свой скорый уход из «Реала», опубликовав в соцсетях пост с благодарностью после 9 лет, проведенных в мадридском клубе. Анчелотти очень хочет видеть 30-летнего Бензема в «Наполи». Напомним, итальянский специалист и французский форвард несколько лет успешно работали в «Реале».
В минувшем сезоне Бензема провел за «Реал» 47 матчей во всех турнирах, забив при этом 12 мячей и отдав 11 результативных передач.
SPORT24.ru: последние новости
Головин: «Осталось чувство досады, слишком близок был полуфинал ЧМ-2018» Вукоевич выведен из состава делегации сборной Хорватии Фернандо Торрес объявил о переходе в «Саган Тосу»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России13
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида211
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео767
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине592
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение