Сигналы светофора и арбитр-полицейский: как появились атрибуты футбольного матча

Изначально ворота были без сетки, судья звонил в школьный колокольчик и не мог объяснить игрокам причину удаления с поля.

Мы смотрим матчи и уже не замечаем каких-то привычных вещей вроде сетки на воротах, карточек арбитра, да и признаться честно, сам футбольный судья давно стал неотъемлемой частью игры. Однако, так было не всегда. Примитивные формы той игры, которую мы называем футболом, появились еще в древнем Китае, нечто похожее было и в Греции. Однако, считается, что футбол, в максимально приближенном к современному пониманию, пришел к нам из Англии середины XIX века.

Тогда мяч по полю гоняли студенты Кембриджа и Оксфорда. Соревновались, как правило, комната на комнату — в каждой по 11 человек. Именно отсюда и пошло правило количества игроков.

Футбольные ворота.

Они в современном виде тоже появились не сразу. Изначально жестких было только две палки, а вот перекладиной служила натянутая между столбами веревка. Но после дождя, который в Англии не редкость, веревка провисала, что вызывало очень много споров. Поэтому ее решили заменить на такую же жесткую перекладину. Но споров «а был ли гол?» это не решило. Поэтому некий мистер Броуди предложил как-то ловить мяч в воротах. И для этого принес обычную рыболовную сеть.

Футбольный судья.

Судьи появились на футбольном поле только в конце XIX века. Им делегировалось решать спорные моменты, отмерять время матча и удалять и назначать игроков. На футбольное поле по своей инициативе они не выходили. А для того, чтобы привлечь внимание игроков, использовали школьный колокольчик.

Свисток и карточки.

В 1878 году один из матчей пригласили судить полицейского. И тут игроки что-то не поделили, и видимо колокольчик был слишком тихим. Поэтому он использовал собственный свисток. Такое применение ему нашли весьма удобным, и с тех пор он является обязательным атрибутом судьи. А вот до карточек додумались только в 1966 году. Тогда на Чемпионате мира немецкий арбитр долго не мог удалить с поля аргентинского футболиста. Мешал языковой барьер. Тогда своему коллеге помог арбитр из Англии Кен Астон. Он перевел аргентинцу требования немецкого судьи. Однако, нужно было придумать какие-то интернациональные обозначения предупреждения для игроков. Через пару дней после этого инцидента вышеупомянутый Астон ехал куда-то на своем автомобиле и остановился на светофоре. И тут-то, глядя на переключающиеся сигналы, он придумал как преодолеть языковой барьер.

Уже через четыре года в 1982 году на ЧМ в Мексике арбитры вышли на поле с двумя видами карточек — красной и желтой.

На ЧМ-2014 пошли дальше. Чтобы окончательно решить споры о том, а был ли гол, в мяч просто вмонтировали чип. Когда он пересекал линию ворот, у судьи срабатывал датчик на руке. Появились и баллончики с краской. Именно ими и отмечают место, с которого будут пробивать штрафной. Правда, через пару минут краска с поля исчезает.