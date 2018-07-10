«Урал» планирует арендовать «Екатеринбург-Арену» 

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клуб может заключить договор аренды стадиона «Екатеринбург-Арена», где прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу.
«Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться. Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор», — передает слова Иванов ТАСС.
Напомним, в Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай — 0:1 (15 июня), Франция — Перу — 1:0 (21 июня), Япония — Сенегал — 2:2 (24 июня) и Мексика — Швеция — 0:3 (27 июня).