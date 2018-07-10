Сергей Веденеев: Смолов так и не смог понять, что произошло

«Лучше, чем сейчас, Смолов играть не может, но критиковать его не за что. На мой взгляд, решающим моментом стала первая игра сборной с Саудовской Аравией.

"Газете.ru". У Федора она сложилась неудачно, тренер его заменил, и в одно мгновение он превратился в запасного игрока, хотя всегда казался ведущим футболистом. Для Смолова это был важный психологический момент. Он так и не смог понять, что произошло», — сказал Веденеев

На турнире в России нападающий «Краснодара» провел 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.