Организаторы Sviyaga Swim сделали медали с ошибками — «Svijyaga Swjm»

7 июля под Казанью прошел заплыв на открытой воде Sviyaga Swim. Около 200 человек проплыли вокруг острова Свияжск. Про мероприятие давно бы забыли, если бы не ошибка организаторов. На медалях было написано «Svijyaga Swjm»:

instagram.com/yantsevinov

А «i» на баннерах, как и на медалях, немного смущает, потому что больше похожа на «j»:

instagram.com/ildar.run instagram.com/viktoriya_zalogina

Аналогичная нелепая ситуация произошла в прошлом году. Участникам казанского полумарафона выдали медали с орфографической ошибкой. Вместо слова «полумарафон» было написано «полумарофон». Тогда организаторы объяснили, почему допустили грандиозную ошибку: «Полумарафон на татарском — полумарофон».

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