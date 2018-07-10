Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ-2018 из-за скандального видео

Хорватский футбольный союз (HNS) принял решение отстранить от работы на чемпионате мира — 2018 делегата национальной команды Огнена Вукоевича за скандальное видео с политическим лозунгом «Слава Украине», сообщает «Советский спорт».

После матча четвертьфинала турнира со сборной России, где хорваты одержали победу в серии послематчевых пенальти и прошли в полуфинал, Вукоевич опубликовал видеообращение вместе с защитником «шашечных» Домагоем Видой, в котором в порыве эмоций был произнесен лозунг «Слава Украине».

Международная федерация футбола (ФИФА) провела расследование, по итогам которого защитнику было вынесено предупреждение.

При этом, как информирует официальный сайт HNS, из состава делегации хорватов на мундиале исключен Вукоевиеч. Также представители хорватской сборной встали на защиту Виды, однако принесли извинения за поведения игрока российской стороне.

34-летний Вукоевич на протяжении семи лет защищал цвета киевского «Динамо». Футболист также успел поиграть в России, где в 2013 году провел девять матчей за московский «Спартак».

29-летний защитник Вида также ранее выступал в составе киевлян, с которыми дважды становился чемпионом Украины. Сейчас игрок играет за турецкий «Бешикташ».

В полуфинале мирового первенства подопечные Златко Далича сыграют с командой Англии. Игра состоится 11 июля на стадионе «Лужники».

Ранее сообщалось, что бывший премьер Украины считает поведение игрока Хорватии «русофобским».