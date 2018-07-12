СМИ: Роналду присоединится к «Ювентусу» 30 июля 

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду присоединится к команде 30 июля во время предсезонного тура по США, утверждает Sport Mediaset. 10 июля 33-летний португалец подписал 4-летний контракт с туринским клубом.
Сообщается, что на следующей неделе на домашней арене «Ювентуса» состоится презентация форварда. Затем он вернется в отпуск, чтобы продолжить восстановление после участия в чемпионате мира.
Роналду ранее выступал за "Реал", в составе которого дважды становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.