«Ювентус» решил спрятать Роналду от фанатов 

Футбольный клуб «Ювентус» представит нападающего Криштиану Роналду «за закрытыми дверьми», сообщает As. Таким образом нуководство решило не устраивать презентацию новичка команды перед фанатами.
Планируется, что Роналду пройдет медицинское обследование 16 июля, а потом отправится на тренировочную базу, где примет участие в пресс-конференции. На ней будут присутствовать только журналисты. Отметим, что в 2009 году после перехода португальца в "Реал" на его презентацию на стадионе «Сантьяго Бернабеу» пришли 90 тысяч болельщиков.