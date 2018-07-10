«Спартак» вошёл в коллекцию курского «Авангарда»

Популярный московский клуб впервые сыграл с курскими футболистами в контрольном матче, который красно-белые завершили в свою пользу — 2:0 До триумфального выступления «Авангарда» в минувшем розыгрыше Кубка России, когда куряне добрались до финала, где уступили «Тосно», уже прекратившему своё существование, со счётом 1:2, «Спартак» никогда ранее не встречался с флагманом курского футбола. А тут взял и выбрал «Авангард» в качестве спарринг-партнёра. Матч состоялся в подмосковных Химках в тот же день, когда сборная России в серии пенальти сенсационно выбила Испанию из розыгрыша медалей домашнего Чемпионата мира.

Игра проходила под диктовку «Спартака». Москвичи создали множество голевых моментов. Однако забили только по разу в каждом из таймов. Отличились легионеры москвичей Жиго и Зе Луиш , реализовавший пенальти.

Большого значения результат матча для рулевого «Авангарда» Игоря Беляева не имел. Тем не менее дал ему богатое поле для работы над ошибками перед стартующим 17 июля новым чемпионатом ФНЛ. Кроме того, в коллекции больших клубов, с которыми «Авангард» встречался в официальных или контрольных матчах, есть теперь и «Спартак» — один из самых любимых болельщиками клубов России.

В тренерский штаб «Авангарда» вошёл бывший тренер белгородского «Энергомаша» Виктор Новаченко. На футбол в городе первого салюта решили пока не делать большую ставку, потому Навоченко перебрался в Курск.

Уступив «Спартаку», «Авангард» продолжил тренировочный сбор на базе «Сейм». Там же 5 июля куряне сгоняли товарищеский матч с воронежским «Факелом» и одержали победу — 2:0.

Это был второй междусобойчик курян и воронежцев в нынешнее межсезонье. 19 июня куряне проиграли в Воронеже — 0:1.

Первый тайм повторной встречи завершился нулевой ничьей. После отдыха тренеры обеих команд провели множество замен. У хозяев поля они оказались куда эффективнее. На 58-й минуте Артём Федчук ассистировал Роману Минаеву , открывшему счёт. А на 82-й минуте Федчук забил уже сам после точной передачи Минаева.

Финишным аккордом межсезонной подготовки «Авангарда» станет домашний спарринг с брянским «Динамо», который пройдёт 10 июля. Игра начнётся на базе «Сейм» в 16.00.

Футбол в Курске станет дороже

Как сообщает официальный сайт «Авангарда», в продажу поступили абонементы на посещение всех домашних матчей клуба сезона 2018 — 2019, включая матчи Кубка России. Стоимость абонемента 2500 рублей. Кстати, в прошлом сезоне абонемент стоил 2200 рублей, но тогда билеты на матчи Кубка страны продавались отдельно.

Также произошли изменения в билетной программе. Стоимость взрослого билета на матч Первенства ФНЛ составит 200 рублей, детского — 100 рублей. В прошлом сезоне взрослый билет стоил 150, детский — 50 рублей.

Так что футбол в Курске в новом сезоне будет чуть дороже, чем годом ранее. Вероятно, свою роль в подорожании сыграло отличное выступление «Авангарда» в Кубке России, где куряне дошли до финала и стали серебряными призёрами второго по значимости (после чемпионата Премьер-лиги) футбольного соревнования страны. Приобрести абонементы можно в офисе клуба в будние дни с 10.00 до 17.00 (телефон 8 (951) 071-88-43).

Напомним, в стартовом матче нового чемпионата ФНЛ «Авангард» 17 июля примет на «Трудовых резервах» ярославский «Шинник».