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Игроки «Салавата Юлаева» вышли из отпуска
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Игроки «Салавата Юлаева» вышли из отпуска 

Спорт-Экспресс 11 июля 2018
Фото: Реальное время
Хоккеисты «Салавата Юлаева» сегодня вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба. Они прошли медосмотр и провели первое общекомандное собрание в раздевалке.
Нападающий Линус Умарк заявил, что рассчитывает на хороший старт сезона для уфимской команды.
— Надеюсь, в этом году старт будет лучше, чем в прошлом сезоне, — сказал Умарк в интервью клубной пресс-службе. — Но самое важное сейчас — хорошо провести сборы, стать сплоченной командой. Чтобы хорошо выступить в сезоне — необходимо много работать.
Голкипер Юха Метсола признался, что хочет побеждать со своей новой командой.
— Очень рад быть здесь, — сказал Метсола. — У нас отличная команда и прекрасный шанс выиграть что-то весомое. Вот почему я здесь — хочу побеждать.
16 июля «Салават Юлаев» отправится на сборы в Финляндию, которые продлятся до 27 июля.
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