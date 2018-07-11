Игроки «Салавата Юлаева» вышли из отпуска

Хоккеисты «Салавата Юлаева» сегодня вышли из отпуска, информирует официальный сайт клуба. Они прошли медосмотр и провели первое общекомандное собрание в раздевалке.

Нападающий Линус Умарк заявил, что рассчитывает на хороший старт сезона для уфимской команды.

— Надеюсь, в этом году старт будет лучше, чем в прошлом сезоне, — сказал Умарк в интервью клубной пресс-службе. — Но самое важное сейчас — хорошо провести сборы, стать сплоченной командой. Чтобы хорошо выступить в сезоне — необходимо много работать.

Голкипер Юха Метсола признался, что хочет побеждать со своей новой командой.

— Очень рад быть здесь, — сказал Метсола. — У нас отличная команда и прекрасный шанс выиграть что-то весомое. Вот почему я здесь — хочу побеждать.

16 июля «Салават Юлаев» отправится на сборы в Финляндию, которые продлятся до 27 июля.