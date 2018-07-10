«Салават Юлаев» представил форму для предсезонных турниров

«Салават Юлаев» презентовал новую форму команды для предсезонных матчей, сообщается в официальном Инстаграме клуба.

— В руках сервисмена Сергея Бухтиярова форма «Салавата Юлаева» для предсезонных турниров: «Кубка Губернатора Челябинской области» и «Кубка Республики Башкортостан», — отмечается в сообщении.

Хоккеисты клуба возвращаются к работе 11 июля. До 15 числа они будут проходить медицинский осмотр, а 15 отправятся в Финляндию, где проведет первый предсезонный сбор. Он продлится до 27 июля. До 13 августа команда будет заниматься в Уфе, а 14-18 августа сыграет на Кубке губернатора Челябинской области. С 25 по 28 августа уфимцев ожидает еще один турнир — Кубок Республики Башкортостан.

Напомним, в прошлом сезоне «Салават» вылетел в 1/2 финала плей-офф Восточной конференции, уступив «Трактору» (3-4).

В руках сервисмена Сергея Бухтиярова форма «Салавата Юлаева» для предсезонных турниров: «Кубка Губернатора Челябинской области» (14.08-18.08) и «Кубка Республики Башкортостан» (25.08-28.08)🏒🔥 #HCSalavat #хоккейнаястолица #ХКСалаватЮлаев #ХКСЮ #Уфа#Ufa #KHL #КХЛ #живихоккеем

Публикация от ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 9 Июл 2018 в 11:07 PDT