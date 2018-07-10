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Непомнящий оценил шансы Черчесова-младшего в качестве вратаря «Балтики»
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Непомнящий оценил шансы Черчесова-младшего в качестве вратаря «Балтики» 

Клопс.Ru 1 час назад
Новому вратарю Станиславу Черчесову, сыну тренера сборной, ещё предстоит борьба за попадание в основной состав ФК «Балтика». Об этом в интервью радиостанции «Комсомольская правда — Калининград» сообщил главный тренер команды Валерий Непомнящий.
По его словам, формирование состава ещё продолжается. Тренерский штаб планирует укрепить линию нападения. Уже сейчас есть 25 футболистов, на которых рассчитывает Непомнящий.
"Мы должны готовить команду, которая будет играть в доминирующий футбол. Счёт 1:0 не для меня. Новички Алан Касаев и Владимир Дядюн — сто процентов игроки основного состава. Что касается вратаря Станислава Черчесова, то ему ещё предстоит побороться за место в «рамке» со своими партнёрами", — отметил Непомнящий.
"Балтика" начнёт сезон в ФНЛ 17 июля. В этот день команда сыграет на выезде с «Тюменью». Первый домашний матч калининградцы проведут 22 июля с ФК «Тамбов».
Непомнящий возглавил «Балтику» этим летом.
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