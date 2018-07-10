Стильная жилетка тренера английской сборной спасет больных раком

Благотворительная организация Bloodwise призвала общественность принять участие в кампании Waistcoat Wednesday («Среда жилетки») и поддержать больных в борьбе с раком крови. Об этом сообщает The Telegraph.

Акция Waistcoat Wednesday состоится в среду, 11 июля, во время игры Англия — Хорватия в полуфинале чемпионата мира. Предполагается, что фанаты футболистов из Англии будут болеть за свою команду в жилетках как у главного тренера сборной Гарета Саутгейта . Перед этим болельщикам предложили опубликовать в соцсетях фотографию в безрукавке и пожертвовать средства в Bloodwise.

На матчах ЧМ-2018 Саутгейт руководит командой в синем жилете и брюках британского бренда Marks & Spencer. Стиль тренера настолько понравился поклонникам, что они прозвали его «английским боссом», а спрос на жилетки Marks & Spencer с надписью Coming home («Возвращаюсь домой») вырос на 35 процентов.

По данным издания, на данный момент на сайте Marks & Spencer не осталось ни одного экземпляра.