Роланду продлил контракт с «Марселем»

Защитник «Марселя» Роланду подписал новый контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт провансальцев, новый договор с 32-летним португальцем рассчитан на один сезон.

В «Марселе» Роланду провел три сезона, отыграв 110 матчей и забив 8 мячей.