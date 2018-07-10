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Роланду продлил контракт с «Марселем»
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Роланду продлил контракт с «Марселем»
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Защитник «Марселя» Роланду подписал новый контракт с клубом. Как сообщает официальный сайт провансальцев, новый договор с 32-летним португальцем рассчитан на один сезон.
В «Марселе» Роланду провел три сезона, отыграв 110 матчей и забив 8 мячей.
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