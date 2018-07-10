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Азар: «Реал» остается особенной командой и без Зидана
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Азар: «Реал» остается особенной командой и без Зидана 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Крайний нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар заявил, что мадридский "Реал" остается особенной командой даже без бывшего главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана, передает "Советский спорт".
"Стал ли я меньше мечтать о «Реале» без Зидана? Это правда, что Зидан — особенная личность, но я думаю, каждый мечтает о «Реале», — цитирует Азара beIN Sports.
Однако капитан национальной команды Бельгии заявил, что до сих пор предан «Челси».
"Сливочная форма всегда будет особенной, но синяя форма не менее особенная. Я уже по меньшей мере 100 раз говорил, что по-прежнему являюсь игроком «Челси», и к данному моменту никто не делал мне предложения", — заключил Азар.
Бельгия сразится с Францией 10 июля в Санкт-Петербурге.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 27-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что Азар с детства болеет за Францию.
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