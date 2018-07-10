«Уфа» проведет ряд контрольных матчей на заключительном сборе

«Уфа» проведет четыре контрольных матча на заключительном предсезонном сборе, сообщается на официальном сайте клуба. Сбор пройдет в Австрии.

Соперником уфимской команды РФПЛ 12 июля станет «Мюнхен-1860» (Германия), 13 июля — «Пршибрам» (Чехия), 17 июля — «Истанбул Башакшехир» (Турция). Соперник по матчу 20 июля пока не определен.