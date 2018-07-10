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Перекупщики активизировались. В соцсетях предлагают билеты на финал ЧМ за 2 миллиона
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Перекупщики активизировались. В соцсетях предлагают билеты на финал ЧМ за 2 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Чемпионат мира по футболу в России близится к своему завершению. На турнире осталось провести всего четыре игры. Франция, Бельгия, Хорватия и Англия определят призеров мундиаля. Важность этих игр активизировала перекупщиков билетов. Как пишут «Известия», в социальных сетях за сутки появляется не меньше 5 тысяч объявлений, а стоимость заветного билета доходит до 2 миллионов рублей.
Но покупка дорого билета с рук может обернутся серьезным разочарованием, так как многие из продавцов могут оказаться мошенниками. По правилам Международной федерации футбола, легально купить билеты можно только на официальном сайте или у партнеров ФИФА. Перекупщикам же грозит приличный денежный штраф. На сайте организации, кстати, периодически появляются новые билеты, но успеть купить их крайне сложно из-за ажиотажного спроса.
Как пишет издание, в соцсетях предлагают билеты как минимум за 15 тыс. рублей. Один из пользователей «ВКонтакте» продавал за эти деньги билет на четвертьфинал Франция — Уругвай. Другой перекупщик предлагал сразу четыре билета на финал чемпионата более чем за 1 млн рублей. Есть и более дорогие предложения — за билет в vip-ложу на главный матч продавцы хотят получить 2 млн рублей.
Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в «Лужниках».
Фото: Евгений Поторочин / ФедералПресс
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