Булыкин рассказал, чем сборная России заслужила любовь болельщиков

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН рассказал, чем национальная команда заслужила любовь болельщиков.

«Я могу сказать, что россияне молодцы, дали много эмоций положительных, сделали праздник для всех россиян во всём мире, не только в России. Поэтому скажем спасибо нашей сборной за хорошую игру и за те эмоции, которые мы получили от мундиаля», — заявил он.

Булыкин отметил, что все игроки проявили себя очень хорошо и играли как команда, что очень понравилось болельщикам.

Кроме того, сказал эксперт, поклонники сборной стали 12-м игроком.

«Поэтому всё это вместе, наверное, повлияло на выступление нашей сборной», — добавил он.

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