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Булыкин рассказал, чем сборная России заслужила любовь болельщиков
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Булыкин рассказал, чем сборная России заслужила любовь болельщиков 

RT на русском 1 час назад
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с НСН рассказал, чем национальная команда заслужила любовь болельщиков.
«Я могу сказать, что россияне молодцы, дали много эмоций положительных, сделали праздник для всех россиян во всём мире, не только в России. Поэтому скажем спасибо нашей сборной за хорошую игру и за те эмоции, которые мы получили от мундиаля», — заявил он.
Булыкин отметил, что все игроки проявили себя очень хорошо и играли как команда, что очень понравилось болельщикам.
Кроме того, сказал эксперт, поклонники сборной стали 12-м игроком.
«Поэтому всё это вместе, наверное, повлияло на выступление нашей сборной», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Артём Дзюба назван самым популярным игроком четвертьфинального матча чемпионата мира с национальной командой Хорватии в социальных сетях.
Также ФАН сообщало, что в Ростовской области рассказали об экономических успехах ЧМ-2018.
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