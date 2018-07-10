Капелло считает, что в финале ЧМ-2018 сыграют сборные Англии и Франции

ТАСС , 10 июля. Сборные Англии и Франции выйдут в финал чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло , которого цитирует портал Football Italia со ссылкой на издание Gazzetta dello Sport.

Во вторник стартует полуфинальная стадия мирового первенства. В этот день в Санкт-Петербурге сыграют команды Франции и Бельгии. В другой паре сборные Англии и Хорватии встретятся в среду на московском стадионе «Лужники». Оба матча начнутся в 21:00 мск.

"Думаю, в финале сыграют сборная Франция и команда Англии, которая будет фаворитом в этой паре", — сказал итальянский специалист.

"В сборной Англии собраны очень скоростные игроки и великолепный тренер ( Гарет Саутгейт — прим. ТАСС), — отметил Капелло, который возглавлял англичан на чемпионате мира — 2010. — Он понял, что быстро вылетит с турнира с игрой в два [центральных] защитника, поэтому поставил на тактику в три центральных защитника. К тому же наконец-то он нашел голкипера, который выручает: Пикфорд имеет отличную реакцию и хорошо выбирает позицию".

С 2012 по 2015 год Капелло возглавлял сборную России по футболу. Под его руководством российская команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, попав на турнир 2014 года с первого места в отборочной группе. На мировом первенстве в Бразилии сборная России не смогла выйти из группы. После ряда неудачных игр на отборочном этапе чемпионата Европы 2016 года летом 2015-го было объявлено о прекращении работы Капелло на посту главного тренера сборной России.