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Движение транспорта по улице Тираспольской в Нижнем Новгороде ограничат до сентября
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Движение транспорта по улице Тираспольской в Нижнем Новгороде ограничат до сентября 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Улицу Тираспольскую в Канавинском районе частично перекроют в связи с проведением строительно-монтажных работ. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.
Согласно информации, ограничение движения на этой улице вводится с 30 июля по 7 сентября. Чтобы не перекрывать проезжую часть полностью, строительно-монтажные работы будут проводиться в два этапа.
Так, в период с 30 июля по 20 августа полностью закроют участок от улицы Солнечной до улицы Жукова. Движение транспорта от улицы Искры до пересечения с улицей Жукова будет осуществляться по суженному участку дороги. При этом, скорость движения потока будет ограничена до 40 километров в час.
С 20 августа по 7 сентября большая часть улицы Тираспольской откроется для автомобилистов, а движение будет ограничено лишь на пересечении с улицей Искры.
Ранее мы сообщали о том, что возле стадиона «Нижний Новгород» в Канавинском районе рушатся новые дороги.
Напомним, схема движения по Мызинскому мосту может измениться.
Также напоминаем, что участок трассы М-7 в Богородском районе закроют на ремонт.
Фото: ЦОДД
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