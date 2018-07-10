Воздушные бои, ночные полеты. Как пройдет авиамодельный фестиваль на Алтае

Международный авиамодельный фестиваль уже второй год собирает в Ребрихинском районе авиамоделистов со всей Сибири и Республики Казахстан. Показать высший пилотаж в этом году приедут модельные клубы из Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Томска, Иркутска, Бийска, Барнаула, Алма-Аты, Астаны, Тимертау. Самой маленькой участнице 8 лет, а самому взрослому авиамоделисту 72 года.

О том, как все начиналось, а также об интересных задумках предстоящего фестиваля АиФ-Алтай рассказал один из организаторов.

Идея создать масштабный фестиваль на ребрихинской земля возникла у двух местных предпринимателей — Виталия Сергеева и Константина Сопова.

«В авиамодельных мероприятиях участвуют настоящие фанаты своего дела. Они очень увлеченно рассказывают о том, как собирают свои модели, придумывают какие-то новшества. После встречи с этими людьми столько эмоций, столько впечатлений, воспоминаний», — говорит Константин Сопов.

Посещая авиамодельные мероприятия в других регионах, Виталию и Константину захотелось прославить и свой район. Их энтузиазм в местной администрации оценили положительно. А местная площадка — бывший сельский аэродром — настолько приглянулась авиамоделистам, что в этом году организаторы подготовили место и для палаточного городка.

«В прошлом году мы даже не ожидали, что все будет настолько грандиозно. Думали, что соберется человек 500, максимум 1000, а приехало 5, 5 тыс. зрителей. Теперь мы делаем палаточный городок и организовываем дискотеку», — говорит Константин.

Организаторы отмечают, что на фестивале не будут проводить никаких соревнований, это, в первую очередь, пилотаж, показательные выступления. В этом году будут представлены десятки моделей, начиная от квадрокоптеров, вертолетов, заканчивая серьезными моделями, которые делают 3D— полет. Ожидается приезд мастера международного класса из Ижевска, который привезет самолет с размахом крыльев 3,5 метров.

Расширили в этом году и программу фестиваля. Гости увидят показательные выступления парамотористов, авиашоу малой авиации, выставку авиамоделей, воздушные бои и ночные полеты авиамоделей.

Как рассказал Константин Сопов, в воздушных боях будут участвовать так называемые пенолеты — модели из пенопласта. Перед их полетом запускается дневной фейерверк. В этом облаке дыма и красок и происходит воздушный бой — столкновение авиамоделей.

«Склеить заново такие модели несложно, но само название воздушного боя себя подтверждает. Есть еще одна категория моделей, которая светится в темноте. Это и квадрокоптеры, и разные пилотажные модели, которые обклеены светящимися лентами. В вечернем небе они производят пилотаж. Это очень красочно», — говорит Сопов.

Фестиваль «крылья Сибири» состоится 21 июля. Время — 12:00-2:00.