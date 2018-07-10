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Видео: Суровая противоугонка с гирями в действии
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Видео: Суровая противоугонка с гирями в действии 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Рукастые блогеры из Новосибирска не перестают радовать зрителей эпичными роликами, повествующими о безумных способах «утилизации» тольяттинской продукции. На этот раз «Гараж 54» закрепил на задних колесах подопытной «четвёрки» по двухпудовой гире. Напомним, что пуд равен 16 килограммам.
Ушатать старинный универсал гирей оказалось не так-то просто. После непродолжительного заезда по площадке цепь не вынесла титанических нагрузок, и гиря весом 32 кг отвалилась. Казалось, всесильный ВАЗ не сокрушит даже зомби-апокалипсис. Вторая попытка поставила всё на свои места: кузов раскурочен, диск замят, глушитель потерялся. Вишенка на торте — убитый редуктор. Масло вытекло, главная пара уничтожена, да здравствует пресс!
На что способна ESP: самые крутые «фишки» электронной системы. Читайте статью на QutoЧитайте также:Видео: Можно ли вырвать мотор на ходу крепким тросомВидео: Сумасшедший прыжок через 52 машины, 16 автобусов и фонтанTesla Model S провалил тест на автоматическое экстренное торможение
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