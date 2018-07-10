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В Брюсселе футбольные болельщики «оккупировали» спорт-бары
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В Брюсселе футбольные болельщики «оккупировали» спорт-бары 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Трехцветные мячи, шарфы, футболки и шапки в сувенирных магазинах Брюсселя раскупают с невиданной скоростью. Болеть за «Красных дьяволов» в этот вечер собралась, кажется, вся страна.
В брюссельских барах — а транслировать игру будут едва ли не в каждом — уже запасаются любимым бельгийским напитком. Ну как еще смотреть такой матч.
Самая популярная скульптура Брюсселя, конечно, по-прежнему всем известный мальчик. Но в дни чемпионата появляются и новые арт-объекты — как, например композиция в честь защитника Акселя Витселя — бельгийцы верят, что он вместе с командой сможет привезти домой еще одну всеми узнаваемую статуэтку — кубок чемпионов мира.
Трофей еще не бывал в Бельгии. Лучшее достижение — четвертое место на чемпионате в Мексике в 1986 году. Но ведь и такой команды, говорят болельщики, у них, пожалуй, не было. Фантастический дуэт полузащитников: Кевина Де Брейне и Эдена Азара — который, кстати, с детства болел за французов. Один из лучших нападающих мира Ромелу Лукаку. За весь турнир у бельгийцев ни одного поражения. И 14 забитых мячей.
Главное, уверены болельщики, игра точно будет интересной. И до стартового свистка осталось совсем немного.
Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Бельгия, Брюссель.
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