Ещё
Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Президент Федерации футбола Португалии Фернанду Гомеш отметил, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сохранит свой пост. Португальцы, напомним, вылетели с ЧМ-2018 в 1/8 финала, проиграв Уругваю.
— Все должно быть по плану, — цитирует A Bola Гомеша. — После победы на Евро-2016 мы приняли решение продлить контракт с Сантушем до 2020 года. Решение было взвешенным, мы понимали все перспективы и возможные проблемы, знали, что будет ЧМ-2018. Тот факт, что план на турнир не выполнен, не означает, что нам нужно все менять. Впереди Лига Наций, отбор на Евро-2020. Мы остаемся чемпионами Европы и будем защищать этот титул.
Спорт-Экспресс: последние новости
Торрес стал игроком японского "Саган Тосу" Александр Головин: "Игроки сборной России могут с достоинством смотреть в глаза всем" Роланду продлил контракт с "Марселем"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России13
«Слава Украине!» и «Белград, гори!»: что имел в виду Вида214
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео766
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине592
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение