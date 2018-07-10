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Роналду начал сотрудничать с итальянской донорской организацией
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Роналду начал сотрудничать с итальянской донорской организацией 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал сотрудничать с Итальянской добровольческой ассоциацией доноров AVIS, сообщает Marca. Образ звездного форварда будет использоваться на рекламных плакатах организации, которая призывает людей чаще сдавать кровь.
Планируется, что в ближайшее время Роналду снимется в ролике, где он объяснит важность донорства.
Испанская пресса предполагает, что начало этого сотрудничество можно воспринять как подтверждение скорого перехода Роналду в «Ювентус». Ранее сообщалось, что о переходе Роналду в клуб из Турина может быть объявлено в ближайшие 48 часов. Сегодня, 10 июля, агент 33-летнего португальца Жорже Мендеш встретится с руководством «Реала» и обсудит будущее своего клиента.
Выступая за мадридцев с 2009 года, Роналду стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В минувшем сезоне он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола.
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