Матч Франция-Бельгия: что известно о первом полуфинале ЧМ-2018

Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Через несколько часов в Санкт-Петербурге начнется первая игра за выход в финал ЧМ-2018. Путевку в последний этап турнира разыграют сборные Франции и Бельгии. Обе европейские команды считаются фаворитами мундиаля, и на деле оправдывают этот статус — в 1/4 финала французы одолели сборную Уругвая, а бельгийцы -самую титулованную команду мира, сборную Бразилии.

По опросу ВЦИОМ , именно Франция в итоге станет чемпионом мира. В победу этой команды верят 21 процент опрошенных россиян. На втором месте — Англия (18 процентов), на третьем — Хорватия (17 процентов), и, наконец, Бельгия — на четвертой позиции с 14 процентами голосов. Однако другой взгляд у главного оракула ЧМ-2018 — питерского кота Ахилла. Обитатель Эрмитажа уверенно поставил на победу бельгийцев в полуфинале.

Специально на игру в Санкт-Петербург прибыли высокопоставленные гости из Европы. Так, за свои сборные будут болеть президент Франции Эммануэль Макрон и королевская чета Бельгии Филипп и Матильда, а также премьер-министр этой страны Шарль Мишель . Российский лидер Владимир Путин , скорее всего, пропустит полуфинал, зато его ожидают на решающем поединке в Москве.

Матч Франция-Бельгия начнется в 21:00 по московскому времени. Второй полуфинал состоится завтра в это же время на стадионе «Лужники» в Москве. За вторую потевку в финал будут бороться Хорватия и Англия.