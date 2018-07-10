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Матч Франция-Бельгия: что известно о первом полуфинале ЧМ-2018
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Матч Франция-Бельгия: что известно о первом полуфинале ЧМ-2018 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 июля — Новая Кубань. Через несколько часов в Санкт-Петербурге начнется первая игра за выход в финал ЧМ-2018. Путевку в последний этап турнира разыграют сборные Франции и Бельгии. Обе европейские команды считаются фаворитами мундиаля, и на деле оправдывают этот статус — в 1/4 финала французы одолели сборную Уругвая, а бельгийцы -самую титулованную команду мира, сборную Бразилии.
По опросу ВЦИОМ, именно Франция в итоге станет чемпионом мира. В победу этой команды верят 21 процент опрошенных россиян. На втором месте — Англия (18 процентов), на третьем — Хорватия (17 процентов), и, наконец, Бельгия — на четвертой позиции с 14 процентами голосов. Однако другой взгляд у главного оракула ЧМ-2018 — питерского кота Ахилла. Обитатель Эрмитажа уверенно поставил на победу бельгийцев в полуфинале.
Специально на игру в Санкт-Петербург прибыли высокопоставленные гости из Европы. Так, за свои сборные будут болеть президент Франции Эммануэль Макрон и королевская чета Бельгии Филипп и Матильда, а также премьер-министр этой страны Шарль Мишель. Российский лидер Владимир Путин, скорее всего, пропустит полуфинал, зато его ожидают на решающем поединке в Москве.
Матч Франция-Бельгия начнется в 21:00 по московскому времени. Второй полуфинал состоится завтра в это же время на стадионе «Лужники» в Москве. За вторую потевку в финал будут бороться Хорватия и Англия.
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