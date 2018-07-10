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Европа разбирает футболистов Черчесова
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Европа разбирает футболистов Черчесова 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Успешное выступление сборной России на домашнем чемпионате мира-2018 не только подняло интерес к футболу в стране, но заставило европейские клубы пристально следить за игроками команды Станислава Черчесова. News.ru сделал подборку самых свежих предложений по россиянам.
Илья Кутепов, защитник
«Спартак», Москва
Многие перед чемпионатом мира предрекали Кутепову провал, но его пара с Сергеем Игнашевичем позволила сборной создать в центре обороны монолит. Неудивительно, что выход в четвертьфинал мирового первенства привлек к молодому футболисту интерес топ-клубом. Уже сейчас Илью у себя хотят видеть дортмундская «Боруссия» и «Фиорентина», а также «Вест Хэм», «Лион» и «Лейпциг». Трансферная стоимость игрока составляет 3,4 миллиона евро.
Марио Фернандес, защитник
ЦСКА, Москва
Фернандес зажёг на турнире, показав то, что ему не зря выдали российский паспорт. Крайний защитник отпахивал во всех матчах от звонка до звонка, сумев забить такой важный гол в ворота Хорватии. Жаль, что в серии пенальти его промах оказался решающим, но это не скажется на итоговой высокой оценке футболиста. На него, по слухам, положил глаз «Интер». Главный тренер черно-синих Лучано Спаллетти любит выносливых игроков, поэтому Марио вполне бы вписался в схему итальянского гранда. Его стоимость на трансферном рынке составляет 16 миллионов евро.
Артем Дзюба, нападающий
«Зенит», Санкт-Петербург
Душа и сердце национальной команды может оказаться в Англии. Интерес к Дзюбе проявляет «Кардифф Сити». Конкуренцию британцам неожиданно решили составить китайские клубы «Гуанчжоу Эвергранд» и «Шанхай Шеньхуа». Последний из них готов сделать серьезное предложение по игроку, все может решиться до выходных. Сам Артем ранее сообщал, что ему вариант с переездом в Китай был бы не особо интересен. Ориентировочная стоимость нападающего составит 7 миллионов евро.
Александр Головин, полузащитник
ЦСКА, Москва
О переезде Головина в Европу активно говорили и до старта чемпионата мира. Футболиста сначала сватали в «Ювентус», но когда туринцы не смогли договориться с красно-синими о сумме компенсации, то на первый план вышел английский «Челси». Лондонцы оказались несколько сговорчивее, согласившись пойти на все условия ЦСКА. Экс-тренер армейцев Валерий Газзаев даже говорил, что Головин уже пописал соглашение с клубом АПЛ, но официального подтверждения эти слова не получили. На трансферном рынке стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро.
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