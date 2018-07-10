Динияр Билялетдинов: Зачем обсуждать какого-то непонятного Вукоевича?

Бронзовый призер Евро-2008, экс-полузащитник «Локомотива» и «Спартака» подвел итоги выступления сборной на чемпионате мира и осудил за провокацию своего бывшего одноклубника Огнена Вукоевича.

11 лет назад матч Англия — Хорватия подарил нашей сборной путевку на Евро-2008. Тогда команду Гуса Хиддинка устраивала только победа уже немотивированных хорватов на «Уэмбли» — и те ее добились (3:2), забив решающий мяч на 77-й минуте. Россияне в тот момент находились в Андорре, где обыграли европейского «карлика» со счетом 1:0. 90 минут на поле в той встрече провел будущий бронзовый призер Евро, а ныне полузащитник литовского «Тракая».

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Для Билялетдинова , как и для всех россиян, предстоящий полуфинальный матч англичан с хорватами в «Лужниках» уже не носит судьбоносного значения. Да, забавно, что британцам предоставлен шанс взять у «шашечных» реванш спустя 11 лет в стране, сборная которой поехала на Евро-2008 вместо самой Англии. Но сейчас все заняты не воспоминаниями о той игре, а обсуждением скандала вокруг защитника хорватов Домагоя Виды и теперь уже экс-члена тренерского штаба команды на ЧМ-2018 Огнена Вукоевича.

Напомним, после драматичной победы над Россией в серии пенальти в четвертьфинале Вукоевич и Вида записали видеообращение к болельщикам киевского «Динамо» со словами «Слава Украине!». Позже в сети появился еще один ролик, на котором Вида скандирует тот же лозунг уже в компании с экс-форвардом ЦСКА, а ныне одним из тренеров хорватов Ивицей Оличем. Разумеется, скрытая или явная (кому как больше нравится) политическая провокация не осталась без внимания ФИФА. Виде было вынесено официальное предупреждение. А Вукоевича, параллельно работающего менеджером киевского клуба, выслали с ЧМ-2018 свои же футбольные власти.

33-летнему Билялетдинову 34-летний Вукоевич должен быть знаком. Наш полузащитник коротко пересекся с хорватом в «Спартаке»-2013. И мы, разумеется, поинтересовались мнением Динияра о демарше бывшего одноклубника.

«У КАЖДОГО ВОСПИТАНИЕ СВОЕ»

— Сильно удивились тому, что Вукоевич стал главным ньюсмейкером ЧМ-2018 последних дней? — Да по правде я его не очень хорошо знаю. Вроде, в «Спартаке» нормальный парень был по общению. Но тут же дело не в том, плохо он поступил или не плохо. Человек явно не разобрался в ситуации и сказал глупость. Надо думать, прежде чем говорить.

— Такие неуважительные шутки над поверженным соперником за Вукоевичем в «Спартаке» водились? — Чувство такта у всех разное. Я такого в «Спартаке» от Вукоевича не слышал, но надо понимать, что воспитание у каждого свое. Считаю, он получил за свои действия по заслугам, поэтому о нем надо забыть. Зачем сейчас эту тему кочевряжить? Это как раз провокаторам и на руку.

— Общественность можно понять: обидно такое слышать во время фантастически проводимого чемпионата мира. — Да было бы о чем переживать. От кого эта реплика? От какого-то непонятного Вукоевича, который зачем-то решил сумничать? Мне это неинтересно.

«КОГДА ВИДА ЗАБИЛ, МОИ ДЕТИ СИЛЬНО РАССТРОИЛИСЬ»

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— А что вас зацепило? Может, эмоциональная речь Артема Дзюбы перед серией пенальти с хорватами, видеоролик с которой бьет рекорды по просмотрам? — Ролик видел, но меня немножко удивило, что тренер еще не закончил свои объяснения, как выскочил Дзюба и начал свое обращение… Но это все от эмоций. В такие моменты у всех они проявляются по-разному. За себя могу сказать, если бы стоял в том кругу, то пропускал бы мимо ушей. Всегда старался концентрироваться на игре, а на накачки не обращал внимания. Может, на кого-то действует, не знаю.

— Как вам встреча сборной в фан-зоне после возвращения из Сочи? Сильный шаг? — Мы после Евро-2008 тоже приезжали на встречу с болельщиками, правда, тогда все было организовано чуть-чуть по-другому, и людей пришло поменьше. Сейчас чемпионат мира домашний — это особый случай. Очень удобно, когда все заранее знают, куда идти. Оставалось только привезти команду. Молодцы, что такое организовали. Все получили огромный заряд эмоций. Главное, что сейчас умерят свой пыл те, кто рассуждает о том, насколько наши футболисты кривоногие. Сборная вернула веру в футбол.

— Вы так спокойно обо всем рассуждаете. А матч с Хорватией насколько вас зацепил? — Лучшая игра сборной на турнире. По содержанию, по накалу — класс. Когда Вида забил, у меня очень сильно расстроились дети. Прямо очень. Сказал сыну: «Не волнуйся, мы обязательно сравняем». И вот, как раз, когда штрафной назначили, что-то екнуло. Говорю сыну: «Смотри внимательно, сейчас будет гол». Алан Дзагоев подал, Марио Фернандес пробил, и мы как давай орать. В нашей квартире в Литве еще и стены тонкие. Не знаю даже, что подумали соседи.

«УДАР ПАНЕНКИ — ВСЕГДА ПРОВОКАЦИЯ»

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— А потом была серия пенальти с «ударом Паненки» от Федора Смолова , за который его сейчас все гнобят… — Я, думаю, зря. Забей он таким же ударом, его бы превозносили до небес, что решился на такое. Пойти бить в такой серии — уже смелый шаг. Ведь можно же и отказаться. А как он решил бить — его личное дело.

— Теперь все говорят, что не имел права бить именно так. — Сильно сомневаюсь, что в команде ему за это могли высказать. На мой взгляд, если взял ответственность — сам решай, как бить. С тем же успехом можно спросить у Фернандеса: «Зачем было так лупить?». Никто же не хотел мазать. Я бы Смолова винить не стал. Конечно, удар Паненки — всегда провокация, но вот не получилось, что поделать.

— С этими промахами сказка закончилась. А как ее наследие продлить подольше, чтобы не опять не дошло до кальянных расследований в программе «Человек и Закон»? — Эмоции улягутся, стартует новый отборочный цикл, и атмосфера начнет забываться. Вы сами привели пример, что все надо подпитывать результатом. Будем дальше достигать целей, любовь к футболу продолжит расти и наши красивые стадионы будут заполняться. Если опустим планку — вернемся к старому.

До Словении после Евро-2008 нас все тоже любили. Победи мы тогда в Мариборе и пройди на чемпионат мира, все было бы по-старому. А получилось, как получилось, и в очередной раз мы убедились, что у нас ничего не меняется: когда ты на вершине — носят на руках, когда оступишься, эти же люди тебя с удовольствием закапывают.

Давайте надеяться, что у нынешней сборной до такого не дойдет.